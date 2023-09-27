RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области полноценно заработала служба 112

Фото: в Киевской области полноценно заработала служба 112 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня, 27 сентября, в Киевской области полноценно заработала служба 112, которая является альтернативой всем другим горячим линиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Как отметил Клименко, 112 является "единым окном" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Служба является альтернативой горячим линиям: 

  • 101; 
  • 102;
  • 103;
  • 104. 

"Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с города Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины", - добавил Клименко. 

В частности, на линию могут обратиться граждане с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.

"Не сбавляем темпы и продолжаем работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала на всей территории Украины", - добавил Клименко.

112

В начале сентября 2022 года Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112. Ожидалось, что система будет запущена до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области. Впрочем, в столице она была введена уже в июле текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область