У Київській області повністю відновили електропостачання після ранкового обстрілу

У Київській області енергетики повністю відновили електропостачання. Воно було порушено через російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

"Всі будинки (у Київській області - ред.) знову зі світлом після ранкових обстрілів", - сказано у повідомленні.

У ДТЕК уточнюють, що енергетики повернули світло для 184 тисяч сімей у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах Київської області.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі та вранці російські військові атакували Україну за допомогою ракет та дронів.

Пріоритетною ціллю ворога виявився Київ та область. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили майже 60 ракет.

Загалом українські захисники знищили 72 ракети.

Внаслідок падіння уламків були пошкоджені лінії електропередач. Через це велика кількість українців залишилася без світла.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.