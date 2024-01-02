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В Киевской области полностью восстановили электроснабжение после утреннего обстрела

Вторник 02 января 2024 19:32
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В Киевской области полностью восстановили электроснабжение после утреннего обстрела Фото: в Киевской области полностью восстановили электроснабжение после утреннего обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области энергетики полностью восстановили электроснабжение. Оно было нарушено из-за российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Все дома (в Киевской области - ред.) снова со светом после утренних обстрелов", - сказано в сообщении.

В ДТЭК уточняют, что энергетики вернули свет для 184 тысяч семей в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах Киевской области.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 2 января, ночью и утром российские военные атаковали Украину при помощи ракет и дронов.

Приоритетной целью врага оказался Киев и область. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили почти 60 ракет.

Всего украинские защитники уничтожили 72 ракеты.

В результате падения обломков были повреждены линии электропередач. Из-за этого большое количество украинцев остались без света.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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Киевская область вимкнення світла Электроэнергия Война России против Украины
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