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У Київській області повідомляють про роботу сил ППО

П'ятниця 10 листопада 2023 03:19
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У Київській області повідомляють про роботу сил ППО Фото: на Київщині повідомляють про роботу сил ППО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Київській області заявили про роботу українських сил протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють за цілями. Перебувайте в укриттях та в інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні ОВА.

Жителів регіону також закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати і не викладати в мережу роботу наших захисників.

Скорочення обстрілів з боку РФ

В останні місяці окупанти суттєво скоротили кількість комбінованих ударів по території України за допомогою ракет та ударних дронів. Експерти та військові сходяться на думці, що війська РФ чекають на похолодання, щоб збільшити навантаження на українську енергосистему.

Так, раніше у ГУР заявили, що Росія з початку холодів, можливо, відновить ракетні атаки по Україні. Наразі окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет.

За даними української розвідки, минулого року у ворога було набагато більше запасів. Незважаючи на те, що виробництво продовжується, до показників минулої зими та повномасштабного вторгнення вони не можуть повернутися.

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