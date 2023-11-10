В Киевской области сообщают о работе сил ПВО

В Киевской области заявили о работе украинских сил противовоздушной обороны по вражескому беспилотнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении ОВА.

Жителей региона также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Сокращение обстрелов со стороны РФ

В последние месяцы оккупанты существенно сократили количество комбинированных ударов по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов. Експерты и военные сходятся во мнении, что войска РФ ждут похолоданий, чтобы увеличить нагрузку на украинскую энергосистему.

Так, ранее в ГУР заявили, что Россия с начала холодов, возможно, возобновит ракетные атаки по Украине. На текущий момент оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет.

По данным украинской разведки, в прошлом году у врага было гораздо больше запасов. Несмотря на то, что производство продолжается, к показателям прошлой зимы и полномасштабного вторжения они не могут вернуться.