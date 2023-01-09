У Київській області попередили про сильну ожеледь: подробиці

Фото: у Київській області попередили про негоду, закликали водіїв бути обережними (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві та Київській області попередили про небезпечні метеорологічні явища. Сильна ожеледиця протримається до кінця наступної доби 10 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.