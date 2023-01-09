ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області попередили про сильну ожеледь: подробиці

Новость на русском →
Понеділок 09 січня 2023 18:48
У Київській області попередили про сильну ожеледь: подробиці Фото: у Київській області попередили про негоду, закликали водіїв бути обережними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та Київській області попередили про небезпечні метеорологічні явища. Сильна ожеледиця протримається до кінця наступної доби 10 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що ожеледь може призвести до погіршення руху транспорту у зв'язку з чим водіям варто бути обережнішими.

"До кінця доби 9 січня та протягом доби 10 січня ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні будуть стрибки температур та сильні нічні морози, однак вже 13 - 14 січня очікується потепління.

Також напередодні Нового року синоптики дали прогноз щодо погоди до кінця зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії