У Київській області попередили про сильну ожеледь: подробиці
У Києві та Київській області попередили про небезпечні метеорологічні явища. Сильна ожеледиця протримається до кінця наступної доби 10 січня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.
Зазначається, що ожеледь може призвести до погіршення руху транспорту у зв'язку з чим водіям варто бути обережнішими.
"До кінця доби 9 січня та протягом доби 10 січня ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні будуть стрибки температур та сильні нічні морози, однак вже 13 - 14 січня очікується потепління.
Також напередодні Нового року синоптики дали прогноз щодо погоди до кінця зими.
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