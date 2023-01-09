В Киевской области предупредили о сильном гололеде: подробности

Фото: в Киевской области предупредили о непогоде, призвали водителей быть осторожными (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве и Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. Сильная гололедица продержится до конца следующих суток 10 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.