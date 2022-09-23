У Київській області попередили про нічні заморозки

За прогнозом синоптиків, нічні заморозки будуть 24 та 25 вересня.

"У Київській області вночі 24-25 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, що Карпати продовжують засипати снігом, вчора в українських горах випало до 80 см снігу.

Крім того, сьогодні в Україні погода буде дощовою та туманною.

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