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У Карпатах намело до 80 сантиметрів снігу та зійшла лавина (відео)

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Карпати, Четвер 22 вересня 2022 11:14
У Карпатах намело до 80 сантиметрів снігу та зійшла лавина (відео) Фото: в Карпатах намело до 80 сантиметрів снігу та зійшла лавина (facebook.com/dsns.if)
Автор: Марія Кучерявець

У Карпатах продовжується негода. Вже намело до 80 сантиметрів снігу та зафіксували сходження лавини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста та сторінки ДСНС у соцмережах.

"Станом на 09:20, 22.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західній 7-8 м/с. Температура повітря -3°С", - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

Тим часом рятувальники інформують про погіршення погодних умов у високогір'ї.

"Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Утримайтеся від виходів у високогір'я у найближчі дні", - йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на сьогодні, за яким частину України накриють дрібні дощі. При цьому у деяких областях знову похолоднішає.

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