Заморозки, туман і дощі: якої погоди очікувати в Україні сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 23 вересня буде дощовою та туманною. При цьому вночі у Київській області можливі заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні вночі в західних та Житомирській областях невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів.
При цьому вдень в Україні, крім більшості південних та центральних областей, невеликий, а в Луганській та Донецькій областях помірний дощ.
Вночі та вранці у північно-східних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +11 +14;
- на заході вночі +4 +7, а вдень +9 +14 градусів;
- у східних областях вночі +5 +10 градусів, вдень +12 +16;
- на півдні країни вночі +6 +10, а вдень +14 +17 градусів;
- у центральних областях вночі +4 +8 градусів, вдень +11 +14.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вночі +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.
Вночі на поверхні ґрунту заморозки до 0-3° в Київській області, у самій столиці їх не очікується.
Нагадаємо, тим часом Карпати продовжує засипати снігом, вчора в українських горах випало до 80 см снігу.
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