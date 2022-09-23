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Заморозки, туман і дощі: якої погоди очікувати в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 07:00
Заморозки, туман і дощі: якої погоди очікувати в Україні сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде із заморозками, туманом і дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 23 вересня буде дощовою та туманною. При цьому вночі у Київській області можливі заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі в західних та Житомирській областях невеликий дощ, а на решті території без істотних опадів.

При цьому вдень в Україні, крім більшості південних та центральних областей, невеликий, а в Луганській та Донецькій областях помірний дощ.

Вночі та вранці у північно-східних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +8 градусів, вдень +11 +14;
  • на заході вночі +4 +7, а вдень +9 +14 градусів;
  • у східних областях вночі +5 +10 градусів, вдень +12 +16;
  • на півдні країни вночі +6 +10, а вдень +14 +17 градусів;
  • у центральних областях вночі +4 +8 градусів, вдень +11 +14.

Заморозки, туман і дощі: якої погоди очікувати в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Заморозки, туман і дощі: якої погоди очікувати в Україні сьогодні

Стовпчики термометрів покажуть вночі +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.

Вночі на поверхні ґрунту заморозки до 0-3° в Київській області, у самій столиці їх не очікується.

Нагадаємо, тим часом Карпати продовжує засипати снігом, вчора в українських горах випало до 80 см снігу.

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