В Киевской области предупредили о ночных заморозках

По прогнозу синоптиков, ночные заморозки будут 24 и 25 сентября.

"В Киевской области ночью 24-25 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Напомним, что Карпаты продолжает засыпать снегом, вчера в украинских горах выпало до 80 см снега.

Кроме того, сегодня в Украине погода будет дождливой и туманной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.