ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області попередили про локальні вимкнення світла

Новость на русском →
Київська область, Четвер 30 березня 2023 14:35
У Київській області попередили про локальні вимкнення світла Фото: у Київській області попередили про локальні вимкнення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області сьогодні, 30 березня можливі відключення світла. Також обмеження є й у Чернігівській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Наразі через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів", - йдеться в повідомленні.

За даними оператора, в центральному регіоні завершились аварійно-відновлювані роботи на одному з енергооб’єктів, що дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області.

Однак, обмеження споживання все ще застосовуються в Житомирській області.

"Через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлені. Ремонтні роботи в регіоні тривають, а також продовжуються на всіх інших енергооб’єктах, що були пошкоджені російськими масованими обстрілами", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше в Міненерго вже попереджали про відключення світла в Чернігівській та Одеській області.

Додамо, що вчора через негоду та пошкодження мережі сталися знеструмлення споживачів у 12 областях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Укренерго Електроенергія
NEWS
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою