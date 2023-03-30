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В Киевской области предупредили о локальных отключениях света

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Киевская область, Четверг 30 марта 2023 14:35
В Киевской области предупредили о локальных отключениях света Фото: в Киевской области предупредили о локальных отключениях света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области сегодня, 30 марта, возможны отключения света. Также ограничения есть и в Черниговской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"В настоящее время из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей", - говорится в сообщении.

По данным оператора, в центральном регионе завершились аварийно возобновляемые работы на одном из энергообъектов, что позволило снять ограничения в магистральных сетях для Киева и Киевской области.

Однако ограничения потребления все еще применяются в Житомирской области.

"Из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, поврежденных российскими массированными обстрелами", - пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, ранее в Минэнерго уже предупреждали об отключении света в Черниговской и Одесской области.

Добавим, что вчера из-за непогоды и повреждения сети произошли обесточивание потребителей в 12 областях Украины.

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