Економіка Авто Tech

У Київській області понад 10 тисяч осіб залишаються без світла: у чому причина

Фото: у Київській області понад 10 тисяч осіб залишаються без світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області через негоду без світла залишаються близько 11 тисяч користувачів, енергетики працюють над усуненням аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Київщина ліквідовує наслідки негоди. Енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над ліквідацією аварій на мережах, що спричинила стихія", - зазначив Калашник.

За його словами, уже вдалося відновити роботу 39 ліній 6-10кВ, повернути світло в 48 тисяч осель в області.

"Наразі в роботі 7 ліній 10 кВ. Без електропостачання залишається близько 11 тисяч абонентів. Найбільше аварійних відключень у Бориспільському районі. Крім того, енергетики усувають локальні пошкодження на мережах, що живлять оселі", - додав глава Київської ОВА.

Він також закликав жителів регіону бути обережним під час негод, дотримуватись правил безпеки та триматись подалі від ліній електропередачі у разі їх обриву.

Яку погоду прогнозують у регіоні на сьогодні

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на вівторок, 9 вересня, погода у Київській області буде хмарною, з проясненнями. Місцями – короткочасний дощ. Вдень – із грозою. Вітер – східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • по області - 11-16°C;
  • у Києві - 13-15°C.

Тим часом вдень по області стовпчики термометрів піднімуться до 21-26°C.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, в яких містах України експерти зафіксували нещодавно 12 нових температурних рекордів за два дні.

