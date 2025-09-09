У Київській області понад 10 тисяч осіб залишаються без світла: у чому причина

"Київщина ліквідовує наслідки негоди. Енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над ліквідацією аварій на мережах, що спричинила стихія", - зазначив Калашник.

За його словами, уже вдалося відновити роботу 39 ліній 6-10кВ, повернути світло в 48 тисяч осель в області.

"Наразі в роботі 7 ліній 10 кВ. Без електропостачання залишається близько 11 тисяч абонентів. Найбільше аварійних відключень у Бориспільському районі. Крім того, енергетики усувають локальні пошкодження на мережах, що живлять оселі", - додав глава Київської ОВА.

Він також закликав жителів регіону бути обережним під час негод, дотримуватись правил безпеки та триматись подалі від ліній електропередачі у разі їх обриву.