В Киевской области более 10 тысяч человек остаются без света: в чем причина

"Киевщина ликвидирует последствия непогоды. Энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети работают над ликвидацией аварий на сетях, которые вызвала стихия", - отметил Калашник.

По его словам, уже удалось восстановить работу 39 линий 6-10кВ, вернуть свет в 48 тысяч домов в области.

"Сейчас в работе 7 линий 10 кВ. Без электроснабжения остается около 11 тысяч абонентов. Больше всего аварийных отключений в Бориспольском районе. Кроме того, энергетики устраняют локальные повреждения на сетях, питающих дома", - добавил глава Киевской ОГА.

Он также призвал жителей региона быть осторожным во время непогоды, соблюдать правила безопасности и держаться подальше от линий электропередачи в случае их обрыва.