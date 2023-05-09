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У Київській області поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу (фото)

Фото: на Київщині поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Константин Широкун

Поліцейські сьогодні вранці, 9 травня, виявили вирву, яка утворилася після ворожого обстрілу Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

"Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5 метра. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд", - йдеться у повідомленні Нєбитова.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.

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