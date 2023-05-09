В Киевской области полицейские обнаружили воронку после вражеского обстрела (фото)

Полицейские сегодня утром, 9 мая, обнаружили воронку, которая образовалась после вражеского обстрела Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.

"Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5 метра. Потерпевшие и повреждения отсутствуют. Правоохранители Киевщины обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр", - говорится в сообщении Небытова.

Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 9 мая, в Киеве и области прогремели взрывы, в столице работали силы ПВО.

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