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В Київській області почалися тимчасові відключення світла

Фото: на Київщині почалися тимчасові відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Київській області вранці 21 жовтня знову почалися тимчасові відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення", - написав Кулеба.

Він також закликав усіх мешканців області до тотальної економії електроенергії.

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальні! Споживаємо економно", - додав голова Київської ОВА.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попередили, що 21 жовтня в Україні можливе відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.

Як відомо, віялові відключення світла по Україні вирішили запровадити після російських ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За даними Міненергетики, близько 40% енергетичної інфраструктури та генеруючих потужностей були серйозно пошкоджені російськими ударами.

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Київська областьЕлектроенергія