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В Киевской области начались временные отключения света

Фото: в Киевской области начались временные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киевской области утром 21 октября снова начались временные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В этой связи в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения", - написал Кулеба.

Он также призвал всех жителей области к тотальной экономии электроэнергии.

"Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников к энергообогревателям. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора! Россияне нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно", - добавил глава Киевской ОВА.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупредили, что 21 октября в Украине возможно отключение электроэнергии. Свет выключать могут по всем областям.

Как известно, веерные отключения света по Украине решили ввести после российских ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны. По данным Минэнергетики, около 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей были серьезно повреждены российскими ударами.

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Киевская областьЭлектроэнергия