У Київській області після обстрілу РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів
Після нічної атаки росіян 12 червня на території Київської області поліцейські виявили фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вони можуть здетонувати від найменшого руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції в Київській області.
"Вранці, 12 червня, у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху", - зазначили у поліції.
Правоохоронці радять мешканцям області утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів. Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.
Зазначається, що фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.
Фото: у Київській області після обстрілу РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів (t.me/kyivregionpolice)
Обстріл Київської області 12 червня
Вночі 12 червня російські війська атакували Київську область ракетами та ударними дронами.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте через падіння уламків сталася пожежа на промисловому об'єкті. Одна людина отримала поранення.
Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.
В іншому районі області загорілося складське приміщення.
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