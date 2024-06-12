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В Киевской области после обстрела РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов

Киевская область, Среда 12 июня 2024 20:13
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В Киевской области после обстрела РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов Фото: в Киевской области после обстрела РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Татьяна Степанова

После ночной атаки россиян 12 июня на территории Киевской области полицейские обнаружили фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Они могут сдетонировать от малейшего движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Утром, 12 июня, в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", - отметили в полиции.

Правоохранители советуют жителям области воздержаться от посещения мест вблизи обстрелов и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов. Категорически запрещается прикасаться к предмету и передвигать его.

Отмечается, что специалисты проводят проверку и исследование на наличие подобных фрагментов.

Фото: в Киевской области после обстрела РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов (t.me/kyivregionpolice)

Обстрел Киевской области 12 июня

Ночью 12 июня российские войска атаковали Киевскую область ракетами и ударными дронами.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, однако из-за падения обломков произошел пожар на промышленном объекте. Один человек получил ранения.

Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж.

В другом районе области загорелось складское помещение.

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