В Киевской области после обстрела РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов
После ночной атаки россиян 12 июня на территории Киевской области полицейские обнаружили фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Они могут сдетонировать от малейшего движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
"Утром, 12 июня, в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", - отметили в полиции.
Правоохранители советуют жителям области воздержаться от посещения мест вблизи обстрелов и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов. Категорически запрещается прикасаться к предмету и передвигать его.
Отмечается, что специалисты проводят проверку и исследование на наличие подобных фрагментов.
Фото: в Киевской области после обстрела РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов (t.me/kyivregionpolice)
Обстрел Киевской области 12 июня
Ночью 12 июня российские войска атаковали Киевскую область ракетами и ударными дронами.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, однако из-за падения обломков произошел пожар на промышленном объекте. Один человек получил ранения.
Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж.
В другом районе области загорелось складское помещение.
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