У Київській області після нічної атаки пошкоджені електромережі і будинки (фото)

Як зазначив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник, у Київській області вночі збили ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Також немає постраждалих,

Проте внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.

В іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження вже ліквідовано.

Фото: поліція показала наслідки атаки у Київській області (t.me/kyivregionpolice)