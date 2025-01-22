В Киевской области после ночной атаки повреждены электросети и дома (фото)

В Киевской области в ночь на 22 января работала противовоздушная оборона по вражеским дронам. В результате падения обломков есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и полицию Киевской области.
Как отметил и. о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, в Киевской области ночью сбили вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не зафиксировано. Также нет пострадавших,
Однако в результате падения обломков в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще четыре повреждены. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, повреждены крыши.
В другом населенном пункте повреждена линия электросетей. Повреждения уже ликвидированы.
Фото: полиция показала последствия атаки в Киевской области (t.me/kyivregionpolice)
В ночь на 22 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Движение беспилотников фиксировали в ряде областей Украины, работала противовоздушная оборона.
Россияне атаковали дронами Николаев вечером 21 января. В результате атаки был частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Взрывная волна повредила и другие дома и здания.
В результате вражеской атаки пострадали два человека. Среди них 74-летняя женщина, которую госпитализировали.
Также вчера вечером оккупанты ударили "Шахедом" по Сумах. Там повреждены дома.
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