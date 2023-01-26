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У Київській області з озера дістали уламки крилатої ракети

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Четвер 26 січня 2023 16:42
У Київській області з озера дістали уламки крилатої ракети Фото: у Київській області з озера дістали уламки крилатої ракети (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Росії, в одному з озер Київської області виявили уламки крилатої ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Х-55 - саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян", - пише Нєбитов.

Як відзначив полковник, виявлені уламки, є черговим доказом злочинів Росії й відмінним результатом роботи нашої ППО.

"Зараз поліцейські Київщини оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за ефективну ліквідацію повітряної загрози, разом обов’язково переможемо", - додає Нєбитов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу, в різних районах Київської області були виявлені уламки ракет.

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