ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области из озера достали обломки крылатой ракеты

Новина українською →
Четверг 26 января 2023 16:42
В Киевской области из озера достали обломки крылатой ракеты Фото: в Киевской области из озера достали обломки крылатой ракеты (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергей Пышкин

В результате сегодняшнего массированного обстрела России, в одном из озер Киевской области обнаружили обломки крылатой ракеты.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Х-55 - именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и гражданских граждан", – пишет Небитов.

Как отметил полковник, обнаруженные обломки являются очередным доказательством преступлений России и отличным результатом работы нашей ПВО.

"Сейчас полицейские Киевской области осматривают место происшествия. Спасибо ВСУ за эффективную ликвидацию воздушной угрозы, вместе обязательно победим", - добавляет Небитов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате сегодняшнего обстрела, в разных районах Киевской области были обнаружены обломки ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война в Украине
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света