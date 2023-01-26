В Киевской области из озера достали обломки крылатой ракеты
В результате сегодняшнего массированного обстрела России, в одном из озер Киевской области обнаружили обломки крылатой ракеты.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
"Х-55 - именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и гражданских граждан", – пишет Небитов.
Как отметил полковник, обнаруженные обломки являются очередным доказательством преступлений России и отличным результатом работы нашей ПВО.
"Сейчас полицейские Киевской области осматривают место происшествия. Спасибо ВСУ за эффективную ликвидацию воздушной угрозы, вместе обязательно победим", - добавляет Небитов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате сегодняшнего обстрела, в разных районах Киевской области были обнаружены обломки ракет.
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