В Київській області можуть лунати вибухи, працюватимуть сапери

В Київській області може бути гучно після обіду. Сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети в Бучанському районі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише пресслужба.
Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.
"У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - додає ОВА.
Містян закликають зберігати спокій та реагувати на повітряні тривоги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Київській області проходили навчання для саперів.
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