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У Київській області можливі звуки вибухів. В ОВА попередили про навчання для саперів

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П'ятниця 30 грудня 2022 12:08
У Київській області можливі звуки вибухів. В ОВА попередили про навчання для саперів Фото: у Київській області можливі звуки вибухів. В ОВА попередили про навчання для саперів (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

У Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів. У Київській області можуть лунати вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що сапери відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - пише ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 28 грудня у Київській області також лунали вибухи через навчання для саперів.

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