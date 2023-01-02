В Киевской области могут раздаваться взрывы, будут работать саперы

В Киевской области может быть громко после обеда. Саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Бучанском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Горожан призывают сохранять спокойствие и реагировать на воздушные тревоги.

"В связи с этим в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов", - добавляет ОВА.

Также в течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения для саперов.

"Сегодня, 2 января, с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно в Киевской области проходили учения для саперов.

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