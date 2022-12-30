В Киевской области возможны звуки взрывов. В ОВА предупредили об учениях для саперов

В Вышегородском районе будут проходить учения для саперов. В Киевской области могут раздаваться взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"В этой связи в некоторых общинах области возможно слышать звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям", - пишет ОВА.

Отмечается, что саперы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 28 декабря в Киевской области также раздавались взрывы из-за учений для саперов.

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