На околиці Києва чують вибухи: стало відомо, в чому причина

У Києві на околиці міста сьогодні, 28 грудня чують вибухи. Жителів попереджають про розмінування, що проходить в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"Звуки вибухів на північній околиці столиці - робота наших розміновувачів. Сьогодні у Вишгороді проводять навчання саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою місцевих жителів закликали зберігати спокій та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора, 27 грудня жителі Київської області чули вибухи через проведення навчання для саперів в одному з районів.



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