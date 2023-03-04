У Київській області можливі проблеми зі світлом через сильний вітер

З сьогоднішньої ночі й до ранку 5 березня у Київській області підвищена ймовірність відключення світла через сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

"Вночі та вранці 5 березня утримаються пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності", - повідомляють в Українському гідрометцентрі. Фото: у Київській області можливий сильний вітер (t.me/uhmc2022) Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.