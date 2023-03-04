Місцями сніг, але вдень до 10 тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Україні (GettyImages)

В неділю, 5 березня, в Україні очікується сніг: вночі - в західних та північних областях, вдень - у Карпатах. При цьому попри мороз вночі, вдень температура повітря підніметься до 10 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях невеликий сніг, вдень в Карпатському регіоні невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Вітер Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.