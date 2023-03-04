В Киевской области возможны проблемы со светом из-за сильного ветра

С сегодняшней ночи и до утра 5 марта в Киевской области повышена вероятность отключения света из-за сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

"Ночью и утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности", - сообщают в Украинском гидрометцентре. Фото: в Киевской области возможен сильный ветер (t.me/uhmc2022) Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.