У Київській області можливе підтоплення через кригу на Десні

Фахівці повідомляють про можливе підвищення рівня води на Десні через крижані затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Як зазначається у дописі, 10-13 лютого внаслідок заторів криги на пригирловій ділянці Десни (Броварський район, Київська область) можливі різкі коливання рівнів води на 0,1-0,6 м за добу з подальшим затопленням заплави нижче поста Літки.

"Ймовірне початкове затоплення лівого берега заплави біля села Літки при утриманні і посиленні затору льоду", - йдеться у повідомленні.





При цьому фахівці звертають увагу, що це І рівень небезпеки - жовтий.