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В Киевской области возможно подтопление из-за льда на Десне

Фото: ледовые пробки на Десне могут стать причиной подтопления в пойме Десны (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Специалисты сообщают о возможном повышении уровня воды на Десне из-за ледовых пробок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Как отмечается в сообщении, 10-13 февраля в результате заторов льда на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевская область) возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки с последующим затоплением поймы ниже поста Летки.

"Вероятно начальное затопление левого берега поймы возле села Летки при удержании и усилении затора льда", - говорится в сообщении.



При этом специалисты обращают внимание, что это І уровень опасности - желтый.

В начале февраля РБК-Украина сообщало, что на реке Десна вновь образовалась ледовая пробка . После проведения комплекса подготовительных мероприятий специалистами ГСЧС был произведен подрыв льдин в русле реки. В освободившуюся промоину пошла вода. Уже через несколько часов уровень воды стал стабилизироваться.

Ранее мы писали, что синоптики сделали заявление в соцсетях, отвечая на вопрос, сможет ли затопить Киев.

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кригаКиевская область