В Киевской области возможно подтопление из-за льда на Десне

Специалисты сообщают о возможном повышении уровня воды на Десне из-за ледовых пробок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Как отмечается в сообщении, 10-13 февраля в результате заторов льда на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевская область) возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки с последующим затоплением поймы ниже поста Летки.

"Вероятно начальное затопление левого берега поймы возле села Летки при удержании и усилении затора льда", - говорится в сообщении.





При этом специалисты обращают внимание, что это І уровень опасности - желтый.