У Київській області лунають вибухи, ППО працює по ворожих дронах

Російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. У Київській області лунають вибухи через роботу сил ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Жителям радять перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
За даними моніторингових каналів, довкола Києва БпЛА йдуть на зниження, що ускладнює їх виявлення.
Також повідомляється, що 7 БпЛА пролітають Ніжин курсом на Київську область, перший уже підлітає до Броварів.
Ввечері 11 січня у багатьох областях України було оголошено тривогу через атаку дронами-камікадзе з боку РФ.
Близько півночі у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.