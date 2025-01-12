У Київській області лунають вибухи, ППО працює по ворожих дронах

Російська атака "Шахедами"

Ввечері 11 січня у багатьох областях України було оголошено тривогу через атаку дронами-камікадзе з боку РФ.

Близько півночі у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області.

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