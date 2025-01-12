В Киевской области слышны взрывы, ПВО работает по вражеским дронам

Российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками. В Киевской области раздаются взрывы из-за работы сил ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Жителям советуют находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
По данным мониторинговых каналов, вокруг Киева БпЛА идут на снижение, что затрудняет их обнаружение.
Также сообщается, что 7 БпЛА пролетают Нежин курсом на Киевскую область, первый уже подлетает к Броварам.
Вечером 11 января во многих областях Украины была объявлена тревога из-за атаки дронами-камикадзе со стороны РФ.
Около полуночи в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Курской области.
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