В Киевской области слышны взрывы, ПВО работает по вражеским дронам

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителям советуют находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

По данным мониторинговых каналов, вокруг Киева БпЛА идут на снижение, что затрудняет их обнаружение.

Также сообщается, что 7 БпЛА пролетают Нежин курсом на Киевскую область, первый уже подлетает к Броварам.