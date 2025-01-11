Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів
Ввечері 11 січня російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, станом на 22:46 ворожі БпЛА рухалися:
- у Сумській області в південно-західному та південному напрямках;
- у Чернігівській області в західному напрямку;
- у Полтавській області в південно-західному та західному напрямках;
- у Житомирській області в західному напрямку;
- у Київській області в північно-східному напрямку;
- в Запорізькій області у східному напрямку.
Станом на 23:54, за останніми даними військових, ворожі дрони рухалися:
- у Сумській області в південно-західному напрямку;
- у Чернігівській області в західному напрямку;
- у Полтавській області в західному напрямку;
- у Черкаській області в південно-західному напрямку;
- у Київській області в західному напрямку;
- у Харківській області в західному напрямку.
О 00:06 оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу "Шахедів" і балістики з Курської області.
Станом на 00:07 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, впродовж 11 січня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільш гарячим залишається Покровський напрямок.
Водночас, у ЗСУ спростували оточення українських військових росіянами в районі Курахового.
Тим часом Сили оборони взяли у полон перших військових Північної Кореї, що воюють за Росію.
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