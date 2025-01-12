У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

У Києві та низці областей України у ніч проти 12 січня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Близько 00:10 у столиці залунав сигнал щодо загрози повітряних атак.

Перед тим у декількох областях на півночі та сході країни також була оголошена тривога, але вона була пов'язана із фіксацією ударних безпілотників противника.

Наразі військові попередили про загрозу ракетної атаки.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - йдеться в оголошенні Повітряних сил в публікації у Telegram о 00:08.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що тривога у столиці - через ракетну небезпеку.

Ворожа повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ввечері 11 січня фіксувалися числені писки з боку російських окупантів безпілотників у бік України під час чергової повітряної атаки.

Станом на пізній вечір, за даними Повітряних сил, БПЛА противника спостерігалися у шести областях, а саме в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Черкаській областях.

Крім того, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та загрозу авіаударів для прифронтових областей. Пізніше стало відомо про пуски керованих авіабомб на Сумську область.

Нагадаємо також, у ніч проти 11 січня війська РФ атакували Україну 74 дронами з чотирьох напрямків. ППО ЗСУ збила 47 ударних безпілотників ворога, і ще 27 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).