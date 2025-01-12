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У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

Неділя 12 січня 2025 00:17
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У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та низці областей України у ніч проти 12 січня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Близько 00:10 у столиці залунав сигнал щодо загрози повітряних атак.

Перед тим у декількох областях на півночі та сході країни також була оголошена тривога, але вона була пов'язана із фіксацією ударних безпілотників противника.

Наразі військові попередили про загрозу ракетної атаки.

У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - йдеться в оголошенні Повітряних сил в публікації у Telegram о 00:08.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що тривога у столиці - через ракетну небезпеку.

У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

Ворожа повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ввечері 11 січня фіксувалися числені писки з боку російських окупантів безпілотників у бік України під час чергової повітряної атаки.

Станом на пізній вечір, за даними Повітряних сил, БПЛА противника спостерігалися у шести областях, а саме в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Черкаській областях.

Крім того, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та загрозу авіаударів для прифронтових областей. Пізніше стало відомо про пуски керованих авіабомб на Сумську область.

У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

Нагадаємо також, у ніч проти 11 січня війська РФ атакували Україну 74 дронами з чотирьох напрямків. ППО ЗСУ збила 47 ударних безпілотників ворога, і ще 27 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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