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У Київській області лунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони

Фото: сили ППО збивають російські БпЛА у Київській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

В Київській області було чутно звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони знищували російські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 4:12

В Київській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що тривога в області була оголошена о 19:41 у середу, 16 жовтня. Таким чином повітряна тривога у Київській області безперервно тривала близько 8,5 годин.

Нічна атака ударними БпЛА

Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову масштабно атакують Україну безпілотниками типу "Шахед". У більшості областей країни оголошено повітряну тривогу.

У Києві вперше тривогу через атаку дронів на місто оголошували близько 2:00.

Вдруге за ніч у столиці тривога пролунала о 3:30. У місті було чути вибухи, сили ППО працювали по "Шахедах" над окремими районами.

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