В Київській області лунають вибухи. В ОВА попередили про роботу саперів

В Київській області можуть лунати вибухи. В Бучанському районі проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

В ОВА також закликають містян зберігати спокій й у разі оголошення сигналу повітряної тривоги - переходити в укриття.

"Увага! У Бучанському районі працюють сапери Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району, - планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів", - пише пресслужба ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зовсім нещодавно у Київській області проходили навчання для саперів.

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