В Киевской области раздаются взрывы. В ОВА предупредили о работе саперов

В Киевской области могут раздаваться взрывы. В Бучанском районе проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

В ОВА также призывают горожан сохранять спокойствие и в случае объявления сигнала воздушной тревоги - переходить в укрытие.

"Внимание! В Бучанском районе работают саперы Звуки взрывов, которые могут слышать жители некоторых общин района, - плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов", - пишет пресс-служба ОВА.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что совсем недавно в Киевской области проходили учения для саперов.

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