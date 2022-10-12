В Київській області лунають вибухи. В ОВА попередили про роботу саперів
Фото: В Київській області лунають вибухи, працюють сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Київській області можуть лунати вибухи. В Бучанському районі проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.
"Увага! У Бучанському районі працюють сапери Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району, - планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів", - пише пресслужба ОВА.
В ОВА також закликають містян зберігати спокій й у разі оголошення сигналу повітряної тривоги - переходити в укриття.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зовсім нещодавно у Київській області проходили навчання для саперів.
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