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У Київській області лунатимуть вибухи: о ОВА назвали причину

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Київська область, Вівторок 27 грудня 2022 10:05
У Київській області лунатимуть вибухи: о ОВА назвали причину Фото: у Київській області лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 27 грудня, жителі Київської області можуть чути звуки вибухів у зв'язку з проведенням навчання для саперів в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що сьогодні у Вишгородському районі сапери будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Мешканців просять зберігати спокій та у разі повітряної тривоги негайно проходити до укриттів.

Нагадаємо, 23 грудня у Києві було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Проте у той час сапери знищували вибухонебезпечні предмети у районі Вишгорода, тому звуки не були пов'язані з ворожою активністю.

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