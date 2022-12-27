ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области будут раздаваться взрывы: о ОВА назвали причину

Новина українською →
Киевская область, Вторник 27 декабря 2022 10:05
В Киевской области будут раздаваться взрывы: о ОВА назвали причину Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 27 декабря, жители Киевской области могут слышны звуки взрывов в связи с проведением обучения для саперов в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что сегодня в Вышгородском районе саперы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Жителей просят сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно проходить в укрытия.

Напомним, 23 декабря в Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Однако в то время саперы уничтожали взрывоопасные предметы в районе Вышгорода, поэтому звуки не были связаны с вражеской активностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Взрыв
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского