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У Києві лунають вибухи: що відомо

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Київ, Неділя 25 грудня 2022 09:43
У Києві лунають вибухи: що відомо Фото: у Києві повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 25 грудня, в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, на лівому березі столиці чули вже мінімум два вибухи. Пізніше було чутно і третій вибух.

При цьому в мережі пишуть, що вибухи планові і з тривогою ніяк не пов'язані.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 25 грудня оголошено масштабну повітряну тривогу. Небезпека пов'язана з активністю російської авіації у Білорусі.

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