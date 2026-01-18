У Київській області критична інфраструктура працює від резервного живлення, - Свириденко

У Київській області об’єкти критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
За її словами, для підтримки населення в області розгорнули 456 Пунктів незламності. Також працюють вагони незламності від "Укрзалізниці".
Критична інфраструктура Київщини забезпечена резервним живленням. Будинки з електроопаленням підключені до генераторів великої потужності, додатково працюють 36 мобільних котелень.
Свириденко повідомила, що уряд обговорив із представниками бізнесу роботу в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. Наразі в області функціонує понад 50 когенераційних установок.
Для спрощення підключення таких установок уряд запустив єдине вікно для бізнесу на платформі "Пульс".
"Уряд надає повне сприяння для підключення когенераційних установок. Дякую людям і бізнесу за стійкість у важких умовах", - зазначила вона.
Президент України Володимир Зеленський увечері 14 січня повідомив, що через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі держава готується ухвалити рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетиці.
Водночас у ГУР Міноборони заявили, що російський режим розглядає можливість атак на підстанції атомних електростанцій. У Кремлі розраховують, що терористичні удари по АЕС зможуть змусити Україну до капітуляції. За даними розвідки, мета окупантів - повністю залишити українців без світла і тепла.
17 січня Зеленський підтвердив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетичній та критичній інфраструктурі. Президент анонсував посилення протиповітряної оборони, аби зірвати плани ворога щодо терактів проти енергосистеми України.