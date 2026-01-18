В Киевской области критическая инфраструктура работает от резервного питания, - Свириденко

По ее словам, для поддержки населения в области развернули 456 Пунктов несокрушимости. Также работают вагоны несокрушимости от "Укрзализныци".

Критическая инфраструктура Киевщины обеспечена резервным питанием. Дома с электроотоплением подключены к генераторам большой мощности, дополнительно работают 36 мобильных котельных.

Свириденко сообщила, что правительство обсудило с представителями бизнеса работу в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. Сейчас в области функционирует более 50 когенерационных установок.

Для упрощения подключения таких установок правительство запустило единое окно для бизнеса на платформе "Пульс".

"Правительство оказывает полное содействие для подключения когенерационных установок. Спасибо людям и бизнесу за устойчивость в тяжелых условиях", - отметила она.