RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киевской области критическая инфраструктура работает от резервного питания, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Наталья Кава

В Киевской области объекты критической инфраструктуры обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, для поддержки населения в области развернули 456 Пунктов несокрушимости. Также работают вагоны несокрушимости от "Укрзализныци".

Критическая инфраструктура Киевщины обеспечена резервным питанием. Дома с электроотоплением подключены к генераторам большой мощности, дополнительно работают 36 мобильных котельных.

Свириденко сообщила, что правительство обсудило с представителями бизнеса работу в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. Сейчас в области функционирует более 50 когенерационных установок.

Для упрощения подключения таких установок правительство запустило единое окно для бизнеса на платформе "Пульс".

"Правительство оказывает полное содействие для подключения когенерационных установок. Спасибо людям и бизнесу за устойчивость в тяжелых условиях", - отметила она.

 

Ситуация с энергетикой в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 января сообщил, что из-за серьезных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре государство готовится принять решение о введении чрезвычайного положения в энергетике.

В то же время в ГУР Минобороны заявили, что российский режим рассматривает возможность атак на подстанции атомных электростанций. В Кремле рассчитывают, что террористические удары по АЭС смогут вынудить Украину к капитуляции. По данным разведки, цель оккупантов - полностью оставить украинцев без света и тепла.

17 января Зеленский подтвердил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетической и критической инфраструктуре. Президент анонсировал усиление противовоздушной обороны, чтобы сорвать планы врага по терактам против энергосистемы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьЮлия СвириденкоОтключения света