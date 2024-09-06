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У Київській області іде робота ППО

Фото: у Київській області ППО працює по дронах ворога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області українські військові збивають ворожі безпілотники, що були зафіксовані вранці 6 вересня у небі над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні КОВА у Telegram.

Жителів Київської області закликали передувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші, не знімати та не викладати в інтернеті роботу сил та засобів ППО.

Зазначимо, що перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію ворожого безпілотника, який рухався у бік Білої Церкви з північного сходу.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, ввечері 5 вересня стало відомо про запуск російськими окупантами ударних безпілотників для чергової атаки по Україні. Крім того, військові оголошували про ракетну небезпеку. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога. А у Києві сигнали про загрозу ворожих повітряних атак лунали двічі.

Також повідомлялося, що вибух було чути в районі Чернігова. В керівництві Чернігівської міської військової адміністрації заявляли про роботу ППО в регіоні.

Пізніше у Львівській ОВА заявили про роботу ППО в регіоні через фіксацію "Шахедів" в області. Згодом стало відомо про пожежу під Львовом через падіння уламків "Шахеда".

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Київська областьППОАтака дронів