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В Киевской области идет работа ПВО

Фото: в Киевской области ПВО работает по дронам врага (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области украинские военные сбивают вражеские беспилотники, зафиксированные утром 6 сентября в небе над регионом.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Жителей Киевской области призвали оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также напомнили о важности соблюдать информ-тишину, не снимать и не выкладывать в интернете работу сил и средств ПВО.

Отметим, что прежде в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации вражеского беспилотника, который двигался в сторону Белой Церкви с северо-востока.

Ночная воздушная атака

Напомним, вечером 5 сентября стало известно о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников для очередной атаки по Украине. Кроме того, военные объявляли о ракетной опасности. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. А в Киеве сигналы об угрозе вражеских воздушных атак звучали дважды.

Также сообщалось, что взрыв был слышен в районе Чернигова. В руководстве Черниговской городской военной администрации заявляли о работе ПВО в регионе.

Позже во Львовской ОВА заявили о работе ПВО в регионе из-за фиксации "Шахедов" в области. Впоследствии стало известно о пожаре во Львове из-за падения обломков "Шахеда".

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Киевская областьПВОАтака дронов